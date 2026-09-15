Sviluppo. Fumarola: «In 15 anni la ricchezza degli italiani non è stata redistribuita. No all’innalzamento della flat tax sui redditi autonomi oltre i 100mila euro»

«In 15 anni la ricchezza degli italiani non è stata redistribuita: è risalita verso l’alto. Il 5 per cento più ricco, un milione e 300 mila famiglie, possiede oggi la metà della ricchezza del Paese, quando quindici anni fa ne aveva il 40 per cento. Alla metà meno abbiente, tredici milioni di famiglie, resta poco più del 7 per cento. In mezzo c’è il ceto medio, quello che lavora, paga le tasse e tiene in piedi l’Italia, che al netto dell’inflazione ha perso tra un quarto e un terzo di ciò che aveva”. Lo ha sottolineato la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, concludendo oggi a Roma la tavola rotonda “La ricchezza delle famiglie e lo sviluppo del Paese”, nell’ambito dell’iniziativa organizzata dalla Scuola Sindacale Nazionale della First Cisl “Seminare cultura, coltivare competenze, agire responsabilità”.

Al confronto, moderato dalla giornalista Monica Setta, hanno partecipato Federico Fubini, editorialista del Corriere della Sera, Tommaso Nannicini, Bocconi e Istituto Universitario Europeo, Massimiliano Valerii, Censis, e Riccardo Colombani, Segretario Generale della First Cisl.

«La ricchezza dei più ricchi è fatta di azioni, di quote di imprese, di titoli. Quella di tutti gli altri è fatta della casa in cui vivono e di qualche risparmio sul conto. Da quando le borse hanno ripreso a correre, chi aveva capitali finanziari ha visto crescere il proprio patrimonio; chi aveva soltanto la casa e uno stipendio è rimasto fermo, e l’inflazione ha fatto il resto. Un Paese in cui conta più da chi nasci di quello che sai fare non è soltanto un Paese ingiusto: è un Paese che spreca il proprio talento, e per questo non cresce”, ha aggiunto la leader Fumarola», ha affermato Fumarola.

«Guardando la traiettoria degli ultimi decenni, viene in mente subito una cosa. L’Italia ha cominciato a perdere terreno quando si è chiusa la stagione del dialogo e della concertazione responsabile tra istituzioni e parti sociali. Gli accordi del 1992 e del 1993 avevano contribuito a fermare l’inflazione, a rimettere in ordine i conti pubblici e a portare l’Italia nell’euro. Di quel disegno, però, è stata realizzata solo una parte. La contrattazione decentrata, gli investimenti sulla coesione sociale e territoriale, la partecipazione dei lavoratori: tutto questo è rimasto sulla carta, tra la fine degli anni Novanta e per tutto il decennio successivo, a causa di governi di ogni colore che hanno messo in soffitta la politica della corresponsabilità sociale», ha sottolineato ancora Fumarola.

«Bisogna ripartire dallo spirito degli anni in cui il Paese ha saputo unirsi per salvare l’Italia. Quello spirito del 1993, che già nove anni prima aveva generato l’accordo di San Valentino. Vuol dire agire insieme su relazioni industriali, politiche fiscali, capitale produttivo, riforma previdenziale. Avvicinare la contrattazione al territorio, all’azienda e alla persona. Realizzare infrastrutture digitali, reti materiali e sociali. Mettere a sistema innovazione, tecnologia e formazione. Dare buon governo partecipato all’intelligenza artificiale, alle transizioni industriali, energetiche e demografiche. Trasformazioni che non possiamo lasciare al caso né scaricare sulle spalle dei più deboli».

«Le famiglie possiedono oltre 11 mila miliardi di ricchezza, ma una parte enorme del loro risparmio resta ferma sui conti correnti o prende la via dei mercati esteri, mentre le nostre imprese, soprattutto le piccole, restano sottocapitalizzate. Per questo la Cisl ha fatto propria, nelle proposte per la legge di bilancio e nel Libro verde, l’idea di un Fondo nazionale di investimento nell’economia reale della First: garanzia pubblica limitata nel tempo e nell’ammontare, regia di Cassa depositi e prestiti, banche e assicurazioni come ponte tra il risparmio e le imprese, fondi pensione contrattuali come investitori pazienti. Chi mette il proprio risparmio nello sviluppo del Paese deve poterne condividere i frutti. Ed è il modo più serio per dare continuità agli investimenti quando la spinta del Pnrr sarà finita”, ha affermato la Segretaria Generale della Cisl.

Infine, Fumarola ha indicato le priorità per la prossima legge di bilancio. “Già nella legge di bilancio si possono fare passi avanti, concentrando le risorse su pochi nodi di sistema, a partire dal lavoro e dai redditi medio-bassi. Estendere la riduzione dell’Irpef al ceto medio, portando a 60 mila euro la soglia oltre la quale scatta l’aliquota più alta, e restituire il drenaggio fiscale che l’inflazione si porta via. Detassare le tredicesime e confermare la detassazione su premi di produttività e utili distribuiti ai lavoratori. Alleggerire le tasse su lavoro notturno, festivo e a turni. Rivalutare pienamente le pensioni e allargare la platea della quattordicesima. Finanziare in modo strutturale la legge sulla partecipazione. Dare respiro alla sanità pubblica e alla non autosufficienza. Le coperture ci sono se si ha il coraggio di cercarle: quasi cento miliardi di evasione l’anno, basta con le rottamazioni, un contributo di solidarietà da rendite ed extraprofitti. Il conto, questa volta, non lo devono pagare i lavoratori”, ha aggiunto Fumarola.

«Il fisco deve fare la sua parte, rafforzando la progressività e facendo pagare il giusto alle rendite di posizione e alla finanza speculativa. Lo dico chiaramente, perché su questi dati qualcuno proverà a costruire la scorciatoia della patrimoniale. La patrimoniale in Italia esiste già: sta nell’articolo 53 della Costituzione, si chiama progressività, e va semplicemente realizzata. Non con una tassa una tantum che fa scappare i capitali, ma con un sistema in cui ogni reddito, da qualunque fonte provenga, contribuisca secondo la propria capacità. Oggi non è così: la progressività pesa quasi soltanto su dipendenti e pensionati, mentre quote crescenti di reddito escono dall’Irpef con aliquote piatte. Per dirla semplice: noi diciamo no all’innalzamento della flat tax sui redditi autonomi oltre i 100mila euro. È iniquo e uno schiaffo al principio di equità e di coesione. E un’offesa verso lavoratori e pensionati che pagano più del doppio delle tasse guadagnando meno della metà», ha concluso la numero uno Cisl.