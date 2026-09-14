Lavoro. Fumarola all’Agi: «Ecco le nostre proposte al governo, su ex Ilva evitare il modello Bagnoli»

La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, è stata ospite stamattina dell’agenzia Agi. Intervistata sui grandi temi di economia dal Direttore Rita Lofano e dal Vice Direttore Alberto Di Majo, ha affrontato i principali dossier aperti sul fronte occupazionale, ribadendo le priorità della Cisl per il governo. Tra le richieste figurano l’incentivo ai contratti stabili per donne e giovani, la detassazione delle tredicesime e un intervento statale per il salvataggio e la riconversione ambientale dell’ex Ilva di Taranto.
Caro-carburanti, Fumarola a Sky Tg24: «Non possiamo governare Hormuz, ma possiamo decidere chi paga il conto in Italia»
«Non possiamo governare ciò che accade a Hormuz, ma possiamo decidere chi paga il conto in Italia»: così Daniela Fumarola,...