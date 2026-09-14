Lavoro. Fumarola all’Agi: «Ecco le nostre proposte al governo, su ex Ilva evitare il modello Bagnoli»

La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, è stata ospite stamattina dell’agenzia Agi. Intervistata sui grandi temi di economia dal Direttore Rita Lofano e dal Vice Direttore Alberto Di Majo, ha affrontato i principali dossier aperti sul fronte occupazionale, ribadendo le priorità della Cisl per il governo. Tra le richieste figurano l’incentivo ai contratti stabili per donne e giovani, la detassazione delle tredicesime e un intervento statale per il salvataggio e la riconversione ambientale dell’ex Ilva di Taranto.

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