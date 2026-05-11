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Istruzione e ricerca. Fumarola: «Bene firma accordo. Ora riallineare le scadenze per difendere il potere d’acquisto»

11 Maggio 2026 | In Evidenza

Istruzione e ricerca. Fumarola: «Bene firma accordo. Ora riallineare le scadenze per difendere il potere d’acquisto»

11 Maggio 2026 | In Evidenza

Daniela Fumarola e Ivana Barbacci - Rinnovo Ccnl Istruzione

La Cisl e la Fsur Cisl esprimono soddisfazione per la sottoscrizione avvenuta in data odierna all’Aran dell’accordo per il rinnovo Ccnl Area della Dirigenza Istruzione e Ricerca 2022-2024.

«Si tratta di un risultato importante frutto della scelta del tavolo negoziale di procedere rapidamente alla definizione della parte economica e di alcuni istituti normativi per non ritardare l’applicazione dei miglioramenti ottenuti e rendere così possibile l’avvio del negoziato relativo al triennio 2025-2027», sottolinea la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola.

«Infatti per la Cisl il riallineamento delle scadenze contrattuali è obiettivo fondamentale e necessario per garantire il recupero del potere d’acquisto eroso dall’inflazione degli ultimi anni e oggi minacciato dalle possibili ricadute delle vicende internazionali – aggiunge Fumarola – Con l’accordo odierno si vuole riconoscere l’impegno che i circa 8000 dirigenti del settore mettono quotidianamente a disposizione del sistema educativo e scientifico del Paese con ricadute dirette su studenti, ricercatori e comunità».

«Chiudere un buon contratto significa per noi dare risposte alle reali esigenze di chi lavora nelle scuole, nelle università, nella ricerca al servizio della collettività e al Paese stesso che ha bisogno di nuove generazioni ben formate come ulteriore volano per lo sviluppo della nostra economia», conclude la leader Cisl.

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