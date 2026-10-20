Lavoro. Cisl-Unhcr: firmato oggi il protocollo d’intesa per rafforzare l’inclusione e la tutela delle persone rifugiate

La CISL e l’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, hanno sottoscritto oggi a Roma, presso la sede della Confederazione di Via Po, un Protocollo d’Intesa per consolidare e sviluppare la collaborazione nell’ambito del progetto “Spazio Comune”, la rete di centri multiservizi promossi dai Comuni con il supporto di UNHCR, dedicati al supporto, all’orientamento e all’inclusione delle persone rifugiate e richiedenti asilo.

L’accordo punta a rafforzare l’accesso ai diritti, ai servizi di welfare e alle opportunità di inserimento sociale e lavorativo, mettendo a disposizione il patrimonio di competenze e la rete territoriale della CISL. In particolare, il contributo dell’organizzazione sindacale sarà assicurato, con il coordinamento delle strutture territoriali, attraverso il Patronato INAS, il CAF CISL, l’ANOLF e, ove necessario, le Federazioni di categoria.

La collaborazione, già avviata in diverse città, mira a consolidare le esperienze in corso e a favorirne la diffusione in altri territori, integrando i servizi presenti negli hub con attività di assistenza previdenziale e socio-assistenziale, orientamento amministrativo, accesso alle misure di sostegno al reddito e accompagnamento al lavoro.

«Questa intesa con UNHCR rappresenta un passo importante per promuovere un modello di inclusione fondato sulla dignità della persona, sul riconoscimento dei diritti e sul valore del lavoro. La CISL mette a disposizione la propria rete di servizi e le proprie competenze per accompagnare concretamente le persone rifugiate nei percorsi di autonomia e partecipazione alla vita delle comunità. Siamo convinti che un’integrazione efficace, attraverso la collaborazione tra istituzioni, organizzazioni internazionali e parti sociali, sia un investimento nella coesione sociale e nel futuro del nostro Paese», ha dichiarato la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola.

«Siamo felici di formalizzare oggi una collaborazione proficua, già attiva dal 2024, che traduce in azione un principio essenziale del Patto Globale sui Rifugiati: promuovere la collaborazione tra istituzioni, organizzazioni internazionali, attori della società civile e parti sociali per favorire l’inclusione delle persone rifugiate. La partnership con CISL è fondamentale per il successo del modello ‘Spazio Comune’, garantendo alle persone rifugiate un supporto cruciale per superare barriere burocratiche e accedere a servizi essenziali. Lavorare insieme significa investire concretamente nell’autonomia dei rifugiati, un passo decisivo verso soluzioni durevoli e una società più inclusiva », ha dichiarato Francesca Bonelli, Rappresentante di UNHCR per l’Italia, la Santa Sede, Malta e San Marino.