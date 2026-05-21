Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. In Evidenza
  6. /
  7. Contratti. Fumarola: «Rinnovo...

Contratti. Fumarola: «Rinnovo Agenzia delle Entrate-Riscossione è un risultato importante e significativo»

21 Maggio 2026 | In Evidenza

Contratti. Fumarola: «Rinnovo Agenzia delle Entrate-Riscossione è un risultato importante e significativo»

21 Maggio 2026 | In Evidenza

Agenzia delle entrate riscossione

«Il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è un risultato importante e significativo, frutto della capacità negoziale della First Cisl e delle altre sigle firmatarie: dimostra ancora una volta come la contrattazione sia lo strumento più efficace per migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle persone». Lo ha dichiarato la leader Cisl, Daniela Fumarola.

«L’incremento complessivo delle retribuzioni del 10% è un segnale concreto di attenzione al potere d’acquisto, che riconosce l’alta professionalità e il valore del servizio offerto quotidianamente dai lavoratori in una fase economica complessa. Di grande valore innovativo anche il capitolo sulla riduzione dell’orario di lavoro: la dimostrazione tangibile di come le relazioni industriali, quando guidate da una visione pragmatica e orientata al futuro, sappiano coniugare la produttività e l’efficienza dei servizi con il benessere dentro e fuori i luoghi di lavoro, creando le condizioni per far crescere non solo il settore, ma l’intero sistema economico e sociale», ha concluso.

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA