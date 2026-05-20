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Flotilla. Fumarola: «Le immagini da Ashdod sono uno schiaffo alla dignità umana»

20 Maggio 2026 | In Evidenza

Flotilla. Fumarola: «Le immagini da Ashdod sono uno schiaffo alla dignità umana»

20 Maggio 2026 | In Evidenza

immagini Ashdod flottilla

«Le immagini che arrivano dal porto di Ashdod sono inaccettabili. Persone in ginocchio, mani legate, schernite da un ministro della Repubblica di Israele che sventola una bandiera e si vanta come se stesse celebrando una vittoria. Una scena raccapricciante e disumana, a prescindere da come la si pensi sulla Flotilla». È quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola.

«Il comportamento del ministro Ben-Gvir offende i principi fondamentali dei diritti umani, la dignità delle persone fermate e rende il peggiore servizio possibile a Israele. La Cisl esprime piena solidarietà alle persone coinvolte, tra cui 29 cittadini italiani, e chiede una presa di posizione forte della comunità internazionale.

La Cisl ha sempre difeso la pace, il dialogo e la tutela dei civili, in ogni conflitto e senza distinzioni. Per questo non possiamo restare in silenzio di fronte a scene che nulla hanno a che fare con la sicurezza e tutto con l’umiliazione deliberata. Sosteniamo l’azione del governo italiano e della Farnesina e ci aspettiamo che sul piano europeo si trovino risposte all’altezza della gravità di quanto sta accadendo» conclude Fumarola.

tesseramento cisl
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