Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Comunicati stampa
  4. /
  5. Lavoro. Fumarola venerdì a...

Lavoro. Fumarola venerdì a Milano a iniziativa “Tempo delle Donne” e nel pomeriggio confronto con i giovani

10 Settembre 2026 | Comunicati stampa

Lavoro. Fumarola venerdì a Milano a iniziativa “Tempo delle Donne” e nel pomeriggio confronto con i giovani

10 Settembre 2026 | Comunicati stampa

La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, domani venerdì 11 settembre, dalle 13.00 alle 14.00, nell’ ambito della tredicesima edizione del Tempo delle Donne, la festa-festival del Corriere, presso la Triennale a Milano, parteciperà all’ incontro “Bravissima, per essere una donna. Breve storia della lunga scalata femminile al mondo del lavoro. Tra fallimenti e conquiste” (Salone d’ Onore, viale Emilia Alemagna 6) a cura di Antonella Baccaro e che vedrà l’intervento anche della scrittrice Stefania Auci. Nel pomeriggio la leader Cisl si confronterà con il coordinamento giovani Cisl dalle 16.30 alle 17.00, in occasione dell’iniziativa della Cisl Milano Metropoli ”Giovani Insieme “ presso Cassina Anna, via Sant’Arnaldo 17.

Notizie Correlate

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA

Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa
Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa