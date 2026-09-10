Lavoro. Fumarola venerdì a Milano a iniziativa “Tempo delle Donne” e nel pomeriggio confronto con i giovani

La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, domani venerdì 11 settembre, dalle 13.00 alle 14.00, nell’ ambito della tredicesima edizione del Tempo delle Donne, la festa-festival del Corriere, presso la Triennale a Milano, parteciperà all’ incontro “Bravissima, per essere una donna. Breve storia della lunga scalata femminile al mondo del lavoro. Tra fallimenti e conquiste” (Salone d’ Onore, viale Emilia Alemagna 6) a cura di Antonella Baccaro e che vedrà l’intervento anche della scrittrice Stefania Auci. Nel pomeriggio la leader Cisl si confronterà con il coordinamento giovani Cisl dalle 16.30 alle 17.00, in occasione dell’iniziativa della Cisl Milano Metropoli ”Giovani Insieme “ presso Cassina Anna, via Sant’Arnaldo 17.
Lavoro. Venerdì Fumarola al Meeting di Rimini. Dibattito sull’ attuazione legge su partecipazione
“Dentro l’impresa, da protagonisti”. È questo il tema del confronto al quale parteciperà venerdì 21 agosto, alle 15,00 al Meeting...