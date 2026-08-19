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Lavoro. Venerdì Fumarola al Meeting di Rimini. Dibattito sull’ attuazione legge su partecipazione

19 Agosto 2026 | Comunicati stampa

Lavoro. Venerdì Fumarola al Meeting di Rimini. Dibattito sull’ attuazione legge su partecipazione

19 Agosto 2026 | Comunicati stampa

“Dentro l’impresa, da protagonisti”. È questo il tema del confronto al quale parteciperà venerdì 21 agosto, alle 15,00 al Meeting CL di Rimini, la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

Al dibattito, dedicato al tema della partecipazione dei lavoratori alla vita e alle decisioni dell’impresa, interverranno anche Giuseppe Guerini, presidente di Cooperatives Europe, Lorenzo Malagola, deputato al Parlamento italiano, Andrea Pontremoli, amministratore delegato di Dallara. Modera Francesco Cassese di Mirror Consulting.
Il confronto si inserisce nel dibattito sull’attuazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori, una delle battaglie storiche della Cisl, che punta a rafforzare il protagonismo dei lavoratori nei processi decisionali e nella vita delle imprese.
L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali digitali di askanews, Italpress e TgCom24.
Alle 13.45 è inoltre previsto un incontro della segretaria generale della Cisl con i giornalisti presenti al Meeting

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