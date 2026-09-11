Banche. Martedì 15 settembre Fumarola, Colombani, Nannicini, Fubini, Valerii a iniziativa First Cisl su ricchezza famiglie e sviluppo del Paese.

“La ricchezza delle famiglie e lo sviluppo del Paese”: è il titolo della tavola rotonda che si terrà martedì 15 settembre a Roma (ore 9,45 presso Acquario Romano – via Manfredo Fanti 47). All’iniziativa, organizzata dalla First Cisl nell’ambito del suo Comitato esecutivo nazionale, prenderanno parte Riccardo Colombani, Segretario generale nazionale First Cisl, Federico Fubini, Vicedirettore del Corriere della Sera, Tommaso Nannicini, Ordinario di economia politica presso l’Istituto universitario europeo e l’Università Bocconi, Massimiliano Valerii, Direttore generale del Censis.

A moderare il dibattito sarà la giornalista Monica Setta. Le conclusioni saranno affidate a Daniela Fumarola, Segretaria generale Cisl. Nel corso dei lavori verrà presentato l’Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie, nuovo progetto della Fondazione Fiba che, con cadenza periodica, elaborerà e pubblicherà i dati relativi all’andamento della ricchezza delle famiglie dei paesi dell’area Euro.