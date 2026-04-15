Dl Lavoro. Fumarola: «Al momento nessuna convocazione dal governo. Ci aspettiamo di conoscere il testo e valutare i contenuti»



«Ancora oggi non conosciamo i contenuti del decreto lavoro annunciato dal governo in vista del Primo maggio. E al momento non abbiamo nessuna convocazione». Lo ha detto la leader della Cisl, Daniela Fumarola, arrivando al Forum di Confcommercio.

«Noi leggiamo dalla stampa alcune anticipazioni, ma non abbiamo avuto nessun tipo d’interlocuzione. Ci aspettiamo di conoscere il testo e valutare i contenuti», ha aggiunto.

Secondo Fumarola, «Un aspetto da ribadire è che per noi i contratti buoni sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale».