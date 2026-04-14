Meloni. Fumarola: «Sincera vicinanza alla Premier. Gravi parole Trump colpiscono non solo lei ma l’intero Paese»

«Le gravi parole che Donald Trump ha rivolto alla Presidente Meloni colpiscono non solo lei, ma l’intero Paese. Alla Premier va la nostra sincera vicinanza». È quanto sottolinea sui social la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola.

«Di fronte a un attacco così scomposto, l’Italia deve sapersi stringere attorno alle proprie istituzioni con rispetto e senso di responsabilità. Un ulteriore segnale di quanto sia urgente contrastare la polarizzazione ideologica e cercare dimensioni di costruzione comune, che non tolgano spazio a una sana e leale competizione tra partiti», aggiunge la leader Cisl.



L’intervento di Fumarola arriva dopo l’intervista rilasciata da Trump al Corriere della Sera, nella quale l’inquilino della Casa Bianca ha attaccato frontalmente Giorgia Meloni. Trump si è dichiarato «scioccato» dalla linea politica di Roma, accusando il governo italiano di non fornire supporto strategico per la sicurezza dello Stretto di Hormuz e nel contrasto alle ambizioni nucleari dell’Iran.

Secondo la visione di Trump, l’Italia starebbe delegando agli Stati Uniti l’intero peso della sicurezza energetica e militare, definendo la Nato una «tigre di carta» e criticando aspramente la gestione dei flussi migratori.