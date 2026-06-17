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Premio Bellisario. Riconoscimento alla leader della Cisl Daniela Fumarola

17 Giugno 2026 | Comunicati stampa

Premio Bellisario. Riconoscimento alla leader della Cisl Daniela Fumarola

17 Giugno 2026 | Comunicati stampa

La leader della Cisl, Daniela Fumarola, riceverà il 27 giugno, nella suggestiva cornice del Parco Archeologico del Colosseo, il Premio Marisa Bellisario “Donne che fanno la differenza”, giunto alla sua 38ª edizione. Un evento che celebra il talento, la leadership e il contributo femminile nei mondi dell’impresa, delle istituzioni, della scienza, dell’informazione, della cultura e del sociale.

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