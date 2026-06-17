La leader della Cisl, Daniela Fumarola, riceverà il 27 giugno, nella suggestiva cornice del Parco Archeologico del Colosseo, il Premio Marisa Bellisario “Donne che fanno la differenza”, giunto alla sua 38ª edizione. Un evento che celebra il talento, la leadership e il contributo femminile nei mondi dell’impresa, delle istituzioni, della scienza, dell’informazione, della cultura e del sociale.
Premio Bellisario. Riconoscimento alla leader della Cisl Daniela Fumarola
Premio Bellisario. Riconoscimento alla leader della Cisl Daniela Fumarola
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È online il quinto numero de Il Progetto del 2026 che è prevalentemente dedicato a temi legati alla dimensione contrattuale e della partecipazione: la rivista si apre infatti con il contributo di Angelo Marinelli, inserito nella rubrica Primo Piano, sull’ipotesi...