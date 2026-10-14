Lavoro. Fumarola incontra Confcommercio. Condivisa la necessità di un patto sociale per governare le grandi trasformazioni

La CISL e Confcommercio condividono la necessità di promuovere un Patto sociale per affrontare le grandi trasformazioni economiche, tecnologiche e demografiche e costruire una strategia di sviluppo di lungo periodo per il Paese. È quanto emerso dall’incontro che si è tenuto oggi presso la sede di Confcommercio tra la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e il vicepresidente Mauro Lusetti.

Nel corso dell’incontro, Fumarola ha illustrato i contenuti e le proposte del Libro Verde per il Patto sociale “Costruiamo insieme l’Italia di domani“, il documento con cui la CISL intende promuovere un confronto ampio e partecipato con le forze politiche, le istituzioni e le rappresentanze sociali sulle priorità strategiche per il futuro del Paese.

Il Libro Verde individua undici priorità e oltre 120 proposte su crescita, lavoro, salari, welfare, formazione, innovazione, partecipazione e coesione sociale. L’obiettivo è costruire un percorso condiviso che coinvolga tutti gli attori del sistema Paese, valorizzando il dialogo e la corresponsabilità per sostenere lo sviluppo, rafforzare la qualità dell’occupazione e accompagnare le transizioni in atto.

Al termine del confronto, Confcommercio ha espresso in una nota «apprezzamento per il metodo e il merito del Libro Verde», condividendone in particolare «la visione di lungo periodo, orientata a interpretare le grandi trasformazioni strutturali, a partire dalla rivoluzione digitale, distinguendole dalle emergenze e dalle crisi contingenti». Confcommercio ha inoltre sottolineato la necessità di un Patto tra le parti sociali, con il Governo quale interlocutore indispensabile, confermando la propria disponibilità a proseguire il confronto nell’interesse del Paese e delle imprese associate.

La convergenza emersa conferma l’importanza di un dialogo strutturato tra organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per individuare risposte condivise alle sfide della competitività, della produttività, della qualità del lavoro e della coesione sociale.

Per la CISL, il confronto avviato con Confcommercio si inserisce nel percorso di presentazione del Libro Verde alle forze politiche e sociali, con l’obiettivo di alimentare un dibattito concreto sulle scelte necessarie per il futuro dell’Italia e creare le condizioni per un Patto sociale capace di guardare oltre le emergenze del presente.

All’incontro erano presenti anche il segretario generale di Confcommercio, Marco Barbieri, e il segretario confederale della CISL, Mattia Pirulli.