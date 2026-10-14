Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

Lavoro. Fumarola incontra Confcommercio. Condivisa la necessità di un patto sociale per governare le grandi trasformazioni

14 Ottobre 2026 | Primo Piano

Lavoro. Fumarola incontra Confcommercio. Condivisa la necessità di un patto sociale per governare le grandi trasformazioni

14 Ottobre 2026 | Primo Piano

La CISL e Confcommercio condividono la necessità di promuovere un Patto sociale per affrontare le grandi trasformazioni economiche, tecnologiche e demografiche e costruire una strategia di sviluppo di lungo periodo per il Paese. È quanto emerso dall’incontro che si è tenuto oggi presso la sede di Confcommercio tra la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e il vicepresidente Mauro Lusetti.

Nel corso dell’incontro, Fumarola ha illustrato i contenuti e le proposte del Libro Verde per il Patto sociale “Costruiamo insieme l’Italia di domani, il documento con cui la CISL intende promuovere un confronto ampio e partecipato con le forze politiche, le istituzioni e le rappresentanze sociali sulle priorità strategiche per il futuro del Paese.

Il Libro Verde individua undici priorità e oltre 120 proposte su crescita, lavoro, salari, welfare, formazione, innovazione, partecipazione e coesione sociale. L’obiettivo è costruire un percorso condiviso che coinvolga tutti gli attori del sistema Paese, valorizzando il dialogo e la corresponsabilità per sostenere lo sviluppo, rafforzare la qualità dell’occupazione e accompagnare le transizioni in atto.

Al termine del confronto, Confcommercio ha espresso in una nota «apprezzamento per il metodo e il merito del Libro Verde», condividendone in particolare «la visione di lungo periodo, orientata a interpretare le grandi trasformazioni strutturali, a partire dalla rivoluzione digitale, distinguendole dalle emergenze e dalle crisi contingenti». Confcommercio ha inoltre sottolineato la necessità di un Patto tra le parti sociali, con il Governo quale interlocutore indispensabile, confermando la propria disponibilità a proseguire il confronto nell’interesse del Paese e delle imprese associate.

La convergenza emersa conferma l’importanza di un dialogo strutturato tra organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali per individuare risposte condivise alle sfide della competitività, della produttività, della qualità del lavoro e della coesione sociale.

Per la CISL, il confronto avviato con Confcommercio si inserisce nel percorso di presentazione del Libro Verde alle forze politiche e sociali, con l’obiettivo di alimentare un dibattito concreto sulle scelte necessarie per il futuro dell’Italia e creare le condizioni per un Patto sociale capace di guardare oltre le emergenze del presente.

All’incontro erano presenti anche il segretario generale di Confcommercio, Marco Barbieri, e il segretario confederale della CISL, Mattia Pirulli.

Notizie Correlate

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA

Lavoro. Fumarola: «Senza crescita si frantuma la coesione sociale»

Lavoro. Fumarola: «Senza crescita si frantuma la coesione sociale»

10 Ott 2026

«Se non facciamo crescere il Paese, rischiamo che la coesione sociale si frantumi. Se le persone non vedono risposte ai loro bisogni, c'è qualcuno che parla alla loro pancia, come è successo recentemente in Germania. Dobbiamo evitarlo, altrimenti consegniamo il Paese...

punto lavoro - podcast rassegna stampa cisl
Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa
Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa