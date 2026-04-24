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Energia. Fumarola: «Preoccupati, stop a patto stabilità Ue. Agire nell’immediato, ma anche con visione di prospettiva»

24 Aprile 2026 | Comunicati stampa

Energia. Fumarola: «Preoccupati, stop a patto stabilità Ue. Agire nell’immediato, ma anche con visione di prospettiva»

24 Aprile 2026 | Comunicati stampa


«Sul patto di stabilità siamo stati chiari da tempo: bisogna assolutamente romperlo. L’Europa eserciti un ruolo così come è stato nel periodo del Covid». Così la leader della Cisl, Daniela Fumarola, a margine di un evento della categoria della funzione pubblica della confederazione
sulla riforma della polizia locale.

«Siamo preoccupati per gli effetti del caro energia – ha detto – pensiamo che si debba agire sicuramente nell’immediato, ma anche con una visione di prospettiva. Dobbiamo renderci autonomi, ma dobbiamo farlo all’interno di un contesto europeo, magari immaginando la costruzione di un fondo che deve agevolare i Paesi per abbattere i costi. Quindi, ancora una volta l’Europa può giocare un ruolo, ma lo deve giocare in un’ottica solidaristica e propositiva, di aiuto davvero ai Paesi»

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