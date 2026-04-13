Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. In Evidenza
  6. /
  7. Cisl solidale con Papa...

Cisl solidale con Papa Leone XIV: «Attacco senza precedenti da Trump»

13 Aprile 2026 | In Evidenza

Cisl solidale con Papa Leone XIV: «Attacco senza precedenti da Trump»

13 Aprile 2026 | In Evidenza

Papa Leone XIV foto Riccardi

La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha espresso sui social «piena solidarietà» a Papa Leone XIV, finito nel mirino di Donald Trump con un attacco giudicato senza precedenti nei rapporti tra Casa Bianca e Vaticano.

Il presidente americano, in un lungo post pubblicato su Truth mentre si trovava a bordo dell’Air Force One di ritorno dalla Florida, ha definito il Pontefice «debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera». Trump ha poi rivendicato addirittura il merito dell’elezione di Leone XIV, sostenendo che senza la sua presenza alla Casa Bianca il Papa non si troverebbe oggi in Vaticano.

Lo scontro trae origine dalle parole del Pontefice sulle minacce statunitensi all’Iran, che Leone aveva definito «non accettabili».

In questo clima di tensione si inserisce la presa di posizione della Cisl. «Rinnoviamo la nostra vicinanza al Santo Pontefice, punto di riferimento universale per il dialogo, la pace e la promozione della dignità della persona», ha scritto Fumarola, ribadendo la distanza del sindacato da toni ritenuti irrispettosi verso il Santo Padre.

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA

Lavoro. Fumarola: «Firma contratto settori vetro, lampade e display risultato di grande valore. Contrattazione strumento fondamentale per migliorare le condizioni di lavoro e accompagnare le transizioni industriali»

Lavoro. Fumarola: «Firma contratto settori vetro, lampade e display risultato di grande valore. Contrattazione strumento fondamentale per migliorare le condizioni di lavoro e accompagnare le transizioni industriali»

09 Apr 2026

«La firma oggi dell’accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro dei settori vetro, lampade e display rappresenta un risultato di grande valore per gli oltre 28mila addetti di questo settore, offrendo un quadro di stabilità e certezze per i prossimi anni»....