25 aprile. Fumarola: solidarietà a Brigata Ebraica e Anpi. Pluralismo e libertá, elementi fondanti della nostra democrazia.

«Piena e convinta solidarietà alla Brigata Ebraica, fatta oggetto oggi a Milano di insulti gravi e inaccettabili nel corso della manifestazione per il 25aprile». È quanto sottolinea la leader della Cisl Daniela Fumarola.

«Quanto accaduto rappresenta un’offesa ai valori democratici e alla storia stessa della Liberazione, alla quale la Brigata Ebraica ha contribuito con coraggio e sacrificio. Ogni forma di odio, intolleranza e antisemitismo va denunciata e respinta con determinazione », aggiunge la segretaria generale Cisl.

Al corteo nazionale del 25 aprile a Milano, lo spezzone della Brigata Ebraica è stato infatti bloccato da centinaia di manifestanti all’altezza di via Senato. Tra fischi, insulti antisemiti e cori come “fuori”, “vergogna” e “assassini”, la Brigata è rimasta ferma per oltre due ore prima di essere fatta uscire dal corteo dalla polizia in tenuta antisommossa.

«La CISL esprime inoltre piena solidarietà all’ANPI per il grave episodio verificatosi a Roma, dove alcuni militanti sono stati colpiti con una pistola ad aria compressa. Si tratta di fatti che destano profonda preoccupazione e che non possono trovare alcuna giustificazione.

È necessario ribadire con forza il valore della convivenza civile, dell’unità, del rispetto reciproco, della difesa del pluralismo e della libertá, elementi fondanti della nostra democrazia. Le istituzioni e tutte le forze sociali sono chiamate a vigilare e a intervenire affinché episodi simili non si ripetano», conclude Fumarola.