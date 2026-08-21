«Tassare meno il lavoro e di più le rendite. La patrimoniale è una falsa scorciatoia» – Intervista a Daniela Fumarola su “Il Sussidiario”

«Non servono interventi a pioggia, ma scelte strutturali e coraggiose per sostenere i redditi da lavoro e pensione, stimolare gli investimenti e tutelare le famiglie»: lo ribadisce con forza la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, alla domanda sulla prossima manovra di Bilancio nell’intervista pubblicata questa mattina su Il Sussidiario.net.

«Sul piano fiscale occorre utilizzare la leva per difendere e rilanciare il potere d’acquisto dei ceti medi, che sostengono gran parte del gettito Irpef. Piuttosto, chiediamo di superare l’anomalia della flat tax per le partite Iva fino a 100mila euro e respingiamo anche la patrimoniale come falsa scorciatoia: meglio tassare meno il lavoro e di più le rendite, redistribuendo extragettito e superprofitti».

Fumarola entra anche nel tema centrale del focus organizzato dalla Cisl nell’ambito del tradizionale appuntamento di CL. «La continuità delle imprese, la tutela e la promozione del lavoro sono facce della stessa medaglia», spiega.



«La legge sulla partecipazione – aggiunge – nasce proprio da questa idea: dare più voce ai lavoratori nelle scelte strategiche delle aziende per prevenire le crisi prima che sia troppo tardi, migliorando l’organizzazione e favorendo l’innovazione e la produttività. Ma è anche la strada per aumentare i salari attraverso una contrattazione moderna e capillare, e con una distribuzione più equa degli utili».

Sul confronto in corso tra sindacati e associazioni datoriali su contrattazione e rappresentanza, Fumarola indica tre risultati attesi da un eventuale accordo: «Regole trasparenti che mettano fuori gioco i contratti pirata, un impulso vero alla contrattazione decentrata aziendale, territoriale e di filiera, capace di entrare anche nelle piccole imprese, e criteri verificabili per valutare l’equivalenza tra contratti».

La leader Cisl, interviene inoltre sulla questione salariale, sulla proposta di uno sgravio fiscale sui salari d’ingresso per i giovani e sulla vertenza della ex Ilva per la quale chiede una “regia pubblica forte” e investimenti veri su decarbonizzazione e forni elettrici per salvaguardare occupazione e filiera.

L’intervista integrale è disponibile su Il Sussidiario.net.