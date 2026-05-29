Sviluppo. Fumarola: «Una comunità forte guarda i propri nodi e li affronta»

«Verona, cuore economico del Nordest tra manifattura, turismo ed export, avverte prima di tutti gli scossoni globali. Sebbene il territorio tenga, l’impatto di dazi, crisi energetica e inflazione non va sottovalutato. Alcuni comparti del Made in Italy soffrono, l’agricoltura è sotto pressione, il commercio di vicinato perde pezzi, i costi energetici e il carrello della spesa comprimono famiglie e imprese. Verona è forte. Ma una comunità forte non si racconta sempre che va tutto bene. Guarda i propri nodi e li affronta». Lo ha dichiarato Daniela Fumarola, Segretaria Generale della Cisl, concludendo oggi i lavori del Consiglio Generale allargato della Cisl di Verona, appuntamento finale di un percorso dedicato al tema: “Il futuro di Verona si costruisce insieme: scelte, responsabilità, partecipazione”.

Sul fronte demografico e del mercato del lavoro, la Segretaria Generale ha sottolineato l’urgenza di investire in formazione e orientamento: «Mancano giovani e profili qualificati: la transizione demografica sta già cambiando il mercato del lavoro. Formazione, orientamento, apprendistato, dialogo tra scuola, università e imprese: è da qui che passano sviluppo economico e futuro delle nuove generazioni. Una sfida da affrontare facendo quello che sappiamo fare meglio: stare nel merito, costruire alleanze, rappresentare e difendere le persone, dare forma a uno sviluppo più giusto e partecipato».

Fumarola ha poi ribadito il ruolo insostituibile della Cisl come corpo intermedio capace di connettere istanze reali e risposte concrete: «La politica non è capace di connettersi con il mondo reale. Noi sì. Riusciamo a interpretare i bisogni e a portare le risposte possibili in quel dato momento. E le persone ci scelgono. Scelgono in tantissimi casi le liste della Cisl. Significa che c’è bisogno sempre di più di connettere le proposte alle esigenze delle persone. Esattamente quello che voi, qui, state facendo».

Ampio spazio è stato riservato al tema della sicurezza sul lavoro: «Verona e il Veneto sono tra i territori più colpiti dagli infortuni mortali. Vogliamo arrivare a morti zero: servono più controlli, più ispettori, banche dati integrate e un piano di formazione che parta dalle scuole e attraversi tutte le imprese. La Cisl non si arrende: continueremo a presidiare quest’emergenza».

In chiusura, Fumarola ha rilanciato la proposta del Patto della Responsabilità già avanzata dalla Cisl al Congresso e ora al centro del dibattito nazionale: «Lo ha ribadito la Premier in conferenza stampa, lo ha dichiarato Orsini all’assemblea di Confindustria: sì a quel Patto che la Cisl ha proposto già al Congresso. Noi siamo pronti a guidare questo percorso, che deve avere un obiettivo chiaro: il progresso del nostro Paese, una forte coesione sociale e il protagonismo del lavoro».