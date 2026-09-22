Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

Corso Dirigenti Cisl. Fumarola: «Come disse Pastore, anche noi “dobbiamo costruire tutto dal nuovo”»

22 Settembre 2026 | In Evidenza

Corso Dirigenti Cisl. Fumarola: «Come disse Pastore, anche noi “dobbiamo costruire tutto dal nuovo”»

22 Settembre 2026 | In Evidenza

«Ancora una volta tocca agli uomini e alle donne della Cisl prendere in mano il destino e trasformarlo in una speranza concreta». Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, aprendo stamane la sessione conclusiva del Corso Nazionale Dirigenti organizzato dal Centro Studi Cisl, nella sede nazionale di via Po, a Roma.

Una riflessione tra memoria storica, sfide del presente e visione del futuro quella offerta dalla leader Cisl ai nuovi dirigenti sindacali, che hanno concluso il corso con una poesia sulla fragilità e sulla paura di non farcela.

«Credo sia un sentimento che attraversa tutti noi» ha sottolineato Fumarola, ricordando come lo stesso sentimento attraversò Giulio Pastore e Mario Romani quando si ritrovarono a dover decidere il futuro dell’organizzazione.

«Pastore allora disse: “Dobbiamo costruire tutto dal nuovo”. Ecco, noi oggi ci ritroviamo in una condizione analoga, nella quale dobbiamo costruire tutto dal nuovo» ha aggiunto.

La numero uno di via Po ha quindi richiamato il Libro Verde, votato ieri dal Comitato Esecutivo Cisl, che contiene oltre cento proposte concrete per dare un contributo reale alla ricostruzione del Paese.

«Gli strumenti ce li abbiamo: quei contenuti vanno fatti vivere nelle dimensioni territoriali, regionali e nelle federazioni, camminando di pari passo con le politiche che mettiamo in campo nei territori» ha precisato Fumarola. «Solo così potremo dire di non aver tradito il nostro mandato» ha concluso.

Notizie Correlate

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA

Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa
Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa