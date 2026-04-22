Dfp. Fumarola: «Urgente unire le forze per costruire insieme una strategia di rilancio che concentri le risorse su interventi condivisi»

«Il quadro macroeconomico illustrato oggi in conferenza stampa dal ministro Giorgetti e cristallizzato nel nuovo Dfp purtroppo conferma quello che era ampiamente prevedibile: una condizione di generale peggioramento, generata prevalentemente dalla crisi internazionale. Cause esogene che rallentano la crescita, mettono a rischio produzione e coesione, e riportano l’Italia dentro una procedura d’infrazione». E’ quanto sottolinea in una nota la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola.

«Di fronte a tutto questo, e senza dimenticare la necessità di intensificare il pressing per una riforma equa e sostenibile del Patto di stabilità, appare più che mai urgente unire le forze e costruire insieme una strategia di rilancio che concentri le risorse disponibili su interventi condivisi», aggiunge la leader Cisl.

«Serve maggiore collaborazione tra partiti e una nuova alleanza tra istituzioni e parti sociali. Un cantiere a cui la CISL dà il nome di un Patto capace di mettere al centro la difesa dei salari, la salvaguardia dell’occupazione, il sostegno al sistema produttivo e l’incremento della produttività, puntando su innovazione, investimenti, formazione e contrattazione É il tempo della responsabilità e della costruzione comune per restituire fiducia e prospettiva al Paese», conclude Fumarola.