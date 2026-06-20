Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Attualità-3
  6. /
  7. Giornata Mondiale del Rifugiato....

Giornata Mondiale del Rifugiato. Cisl: «Sicurezza, legalità e solidarietà. Il lavoro dignitoso è la chiave dell’inclusione»

20 Giugno 2026 | Attualità-3

Giornata Mondiale del Rifugiato. Cisl: «Sicurezza, legalità e solidarietà. Il lavoro dignitoso è la chiave dell’inclusione»

20 Giugno 2026 | Attualità-3

Giornata Mondiale Rifugiato

Oggi, nella Giornata Mondiale del Rifugiato, ricordiamo che dietro ogni numero ci sono persone, storie, diritti e speranze.

Chi fugge da guerre, persecuzioni, povertà estrema o crisi climatiche deve poter trovare protezione, accoglienza e opportunità. È una responsabilità che nasce dai valori della nostra Costituzione e dagli impegni internazionali che l’Italia ha assunto.

Per la CISL servono politiche migratorie equilibrate, capaci di coniugare sicurezza, legalità e solidarietà. Servono corridoi umanitari, procedure di asilo rapide e percorsi concreti di integrazione attraverso il lavoro, la formazione e la valorizzazione delle competenze.

Il lavoro dignitoso è la chiave dell’inclusione e della libertà. Per questo bisogna contrastare con determinazione ogni forma di sfruttamento, dal caporalato alle economie illegali, che colpiscono lavoratori italiani e stranieri.

L’integrazione si costruisce ogni giorno nei territori, grazie alla collaborazione tra istituzioni, sindacato, scuole, terzo settore e comunità locali. Dove ci sono diritti, opportunità e partecipazione, cresce la coesione sociale e si rafforza la sicurezza.

Un Paese che investe sulle persone, che promuove il lavoro di qualità e che non lascia indietro nessuno è un Paese più forte, più giusto e più competitivo.

Notizie Correlate

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA