Povertà. Rossi: «Dare un’impronta universalistica all’ADI e finanziare misure territoriali di sostegno per le persone e le famiglie bisognose»

«Il Rapporto 2026 sulla povertà in Italia presentato stamane dalla Caritas riporta l’attenzione su un fenomeno che negli ultimi anni mantiene un indiscutibile rilievo». È quanto sottolinea il segretario confederale della Cisl Sauro Rossi.

«Sulla base dei dati raccolti dai loro centri di ascolto emerge sia la permanente rilevanza statistica, sia l’importanza del ruolo di sostegno alle persone in difficoltà che la Caritas svolge. L’impatto sull’inflazione delle forti tensioni internazionali e gli effetti di alcune dinamiche del mercato del lavoro generano una pressione ulteriore su quella fascia di popolazione che per varie ragioni si trova in condizione di marginalità. Il lavoro non sempre emancipa dal rischio povertà a causa della frammentarietà e della discontinuità degli impieghi.

Le misure in campo per contrastarla, non hanno l’ampiezza sufficiente a coprire la popolazione bisognosa. In questo quadro emerge con forza la necessità di dare, anche in forma graduale, un’impronta universalistica ad una misura come l’ADI e di programmare e finanziare misure territoriali complementari di sostegno per le persone e le famiglie bisognose che non possono accedervi», conclude il sindacalista della Cisl.