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Trasporto aereo. Fumarola: «Rinnovo del Ccnl per i controllori di volo rappresenta un risultato importante che valorizza il lavoro e la professionalità di migliaia di operatrici e operatori di questo settore»

17 Aprile 2026 | In Evidenza

Trasporto aereo. Fumarola: «Rinnovo del Ccnl per i controllori di volo rappresenta un risultato importante che valorizza il lavoro e la professionalità di migliaia di operatrici e operatori di questo settore»

17 Aprile 2026 | In Evidenza

«Il rinnovo oggi del contratto nazionale collettivo per i controllori di volo rappresenta un risultato importante che valorizza il lavoro e la professionalità di migliaia di operatrici e operatori di questo settore». E’ quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola.
«L’accordo raggiunto dalla Fit Cisl insieme alle altre sigle sindacali garantisce tutele concrete sul piano economico e normativo, rafforzando il potere d’acquisto e migliorando l’organizzazione del lavoro.

È un segnale positivo di responsabilità e di dialogo tra le parti, che conferma il valore della contrattazione come strumento fondamentale per coniugare qualità del lavoro, diritti essenziali, sicurezza e sviluppo del settore aereo» conclude la leader Cisl.

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