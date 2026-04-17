Sanità privata. Fumarola: «Pieno sostegno alla Cisl Fp e ai lavoratori che oggi scioperano per rivendicare il diritto al rinnovo del contratto»

«Pieno sostegno alla Cisl Fp e ai lavoratori che oggi scioperano per rivendicare il diritto al rinnovo del contratto della Sanità Privata, negato da 8 anni, e delle Rsa, fermo da 14». E’ quanto sottolinea sui profili social la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola.

«Non è più tollerabile che chi garantisce ogni giorno assistenza, cura e dignità alle persone continui a pagare il prezzo di ritardi e inerzie ingiustificabili», aggiunge la leader Cisl.

«Chiediamo alle associazioni datoriali e alle istituzioni un atto di coerenza e responsabilità: si sblocchino le trattative e si diano risposte concrete a chi, con professionalità e dedizione, sostiene una parte essenziale del nostro sistema sanitario e sociosanitario.

Riconoscere e valorizzare il loro lavoro significa difendere la qualità dei servizi, tutelare i diritti dei lavoratori e rafforzare un pilastro fondamentale di coesione e giustizia sociale» conclude Fumarola.

