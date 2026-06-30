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Sisma. Cgil, Cisl e Uil avviano raccolta fondi di solidarietà per la popolazione venezuelana

30 Giugno 2026 | Attualità-2

Sisma. Cgil, Cisl e Uil avviano raccolta fondi di solidarietà per la popolazione venezuelana

30 Giugno 2026 | Attualità-2

Cgil, Cisl e Uil avviano una raccolta fondi straordinaria a sostegno della popolazione colpita dal tragico sisma in Venezuela.

A seguito del grave sisma che ha colpito il Venezuela, causando vittime e ingenti danni, con pesanti conseguenze per l’intera popolazione, Cgil, Cisl e Uil esprimono la propria vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte e alle comunità colpite dalla tragedia.

Le organizzazioni sindacali avviano una raccolta fondi di solidarietà finalizzata a sostenere la popolazione venezuelana, contribuendo agli interventi di soccorso, assistenza e supporto nelle aree interessate dal terremoto.

La raccolta fondi potrà essere effettuata attraverso il conto corrente dedicato:

Intestatario: Cgil Cisl Uil raccolta fondi a favore della popolazione venezuelana colpita dal sisma (Riportare l’esatta intestazione)
IBAN: IT37U0103003201000002958003
BIC: PASCITM1RM1
Causale: Sisma Venezuela

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