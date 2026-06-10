Patto sociale. Domani a Firenze, il Comitato Esecutivo Cisl in sessione di studio: “Verso un Libro Verde: per lo sviluppo, il lavoro e la coesione”

Costruire una cultura all’altezza delle sfide che il Paese ha davanti. È questa l’idea alla base del progetto di un Libro Verde elaborato dalla Cisl, in grado di offrire una risposta strutturata alle grandi trasformazioni del nostro tempo.
Un progetto che domani muove i suoi primi passi nella cornice simbolica del Centro Studi di Firenze, dove il Comitato Esecutivo confederale si riunisce in sessione di studio con un titolo che indica già una traiettoria chiara: “Verso un Libro Verde: per un Patto sociale di sviluppo, lavoro e coesione”. Non un punto di arrivo, dunque, ma l’avvio di un percorso di elaborazione che la Cisl sceglie di compiere con rigore, apertura e visione.
Una intera giornata costruita come un vero e proprio laboratorio di idee: voci di esperti di alto profilo si alterneranno su temi che toccano il cuore della nostra agenda, dallo scenario macroeconomico alle relazioni industriali, dalla formazione al sistema produttivo, dalla questione abitativa alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Non una serie di relazioni, ma un confronto aperto, pensato per alimentare questo cammino collettivo, fino alla sintesi finale affidata alla Segretaria Generale, Daniela Fumarola.
Un appuntamento che ha anche un preciso significato politico: la Cisl non si limita a rispondere all’esistente, ma sceglie di investire nel pensiero lungo, nella proposta, nella capacità di indicare una direzione. Domani a Firenze si apre ufficialmente il cantiere.