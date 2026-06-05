Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Attualità-3
  6. /
  7. Ricordando Pierre Carniti. Grande...

Ricordando Pierre Carniti. Grande protagonista delle conquiste che hanno cambiato il mondo del lavoro

5 Giugno 2026 | Attualità-3

Ricordando Pierre Carniti. Grande protagonista delle conquiste che hanno cambiato il mondo del lavoro

5 Giugno 2026 | Attualità-3

Pierre Carniti

A otto anni dalla scomparsa di Pierre Carniti, ricordiamo il grande leader della CISL e del sindacalismo italiano, che ha saputo coniugare visione, competenza e coraggio riformatore. Un protagonista delle conquiste che hanno cambiato il mondo del lavoro, dalle 150 ore per il diritto allo studio, fino alla scelta responsabile dell’Accordo di San Valentino.

Pierre ci ha insegnato che il sindacato deve saper guardare lontano e avere la forza di assumersi anche la responsabilità delle scelte impopolari, quando sono giuste e necessarie. Oggi come ieri serve lo stesso coraggio della responsabilità, con un nuovo Accordo capace di rilanciare retribuzioni e welfare, aggiornare tutele e diritti, redistribuire crescita e produttività.

Notizie Correlate

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA

Servizi Cisl: Tutela e Diritti su Avvenire e Tempi

Servizi Cisl: Tutela e Diritti su Avvenire e Tempi

05 Giu 2026

Orientarsi tra welfare e diritti oggi è complesso, ma ci sono guide affidabili. Tutela sociale e previdenziale, problematiche fiscali ed abitative, difesa dei consumatori, formazione professionale, assistenza agli immigrati, cooperazione e solidarietà ai paesi in via...