Rider e caldo estremo. Fumarola: «Nessuno deve scegliere tra salute e reddito. Servono ammortizzatori dedicati»

«Nessuno deve essere messo nella condizione di scegliere tra la propria salute e il proprio reddito. Se le condizioni climatiche rendono impossibile lavorare in sicurezza, i rider devono potersi astenere senza subire un danno economico. Siamo pronti a confrontarci da subito con il Governo e con le piattaforme per trovare soluzioni concrete.» Così la Segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, interviene sul tema della tutela dei rider durante le ondate di calore in un’intervista rilasciata a Open Online.

Il problema di fondo, evidenzia la leader di Via Po, è contrattuale: i rider sono nella stragrande maggioranza lavoratori autonomi con partita IVA o collaboratori occasionali, privi di accesso agli ammortizzatori ordinari. Le ordinanze regionali possono imporre lo stop nelle ore più calde, ma non garantiscono il reddito durante la sospensione. Chi si ferma smette di guadagnare. Un paradosso che si ripete ogni estate.

Fumarola chiede anche maggiore precisione nelle limitazioni: chi consegna con la bici muscolare sotto il sole è esposto a condizioni di rischio molto diverse da chi usa un veicolo a motore. Le ordinanze devono distinguere, e devono essere costruite con il contributo delle organizzazioni sindacali.

Sul fronte delle soluzioni, la numero uno della Cisl avanza due proposte concrete: un indennizzo forfettario commisurato all’attività svolta nei sei mesi precedenti, oppure la partecipazione a percorsi di formazione — anche in materia di salute e sicurezza — nelle giornate di sospensione, con il riconoscimento di una indennità di partecipazione. Due risultati in uno: sostegno economico immediato e innalzamento del livello formativo dei lavoratori.

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