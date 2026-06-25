Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Comunicati stampa
  4. /
  5. Venezuela. La Cisl è...

Venezuela. La Cisl è vicina alle comunità colpite dal terremoto

25 Giugno 2026 | Comunicati stampa

Venezuela. La Cisl è vicina alle comunità colpite dal terremoto

25 Giugno 2026 | Comunicati stampa

Solidarietà al popolo venezuelano colpito dal devastante terremoto che ha causato vittime e ingenti danni.
La Cisl è vicina alle comunità colpite e alle famiglie dei nostri connazionali in Venezuela.

Notizie Correlate

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA