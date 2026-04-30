Mattarella. Fumarola: «Grazie al Capo dello Stato per il riconoscimento alto e autorevole del ruolo del sindacato quale presidio di democrazia»

«Grazie al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il riconoscimento alto e autorevole del ruolo del sindacato quale presidio di democrazia e per aver indicato nel dialogo sociale un fondamentale motore di progresso e di unità nazionale». E’ quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, commentando il discorso del Capo dello Stato oggi in visita alla Piaggio di Pontedera alla vigilia del Primo Maggio.

«Il richiamo al valore delle organizzazioni sindacali ci incoraggia nell’azione di rappresentanza quotidiana e indica l’esigenza di aprire una nuova fase di responsabile cooperazione sociale.

Istituzioni, mondo del lavoro e sistema delle imprese devono ritrovarsi in un perimetro comune per perseguire obiettivi condivisi, necessari a far avanzare tutele, salari e produttività, insieme a uno sviluppo equo e duraturo» aggiunge la leader Cisl.