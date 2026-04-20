CNEL. Fumarola: «Riforma archivio CCNL passo avanti decisivo. Ora qualità contrattuale e rappresentanza certificata per via pattizia»

«La CISL ha sostenuto fin dall’inizio il processo di riorganizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi e accoglie con favore il risultato raggiunto oggi, all’unanimità dalla Commissione dell’Informazione del CNEL. Si potrà ora disporre di una base informativa trasparente, fondata sul reale radicamento dei contratti nel sistema produttivo, misurato attraverso la loro applicazione alle lavoratrici e ai lavoratori». È quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola sull’approvazione delle nuove regole per la riforma dell’archivio del CNEL.

«Il fenomeno del dumping viene così significativamente ridimensionato: circa 99 CCNL sottoscritti da CGIL, CISL e UIL coprono oltre il 97% dei lavoratori del settore privato, mentre circa 150 contratti presentano un minimo grado di radicamento nei diversi settori. Si tratta di un risultato delle parti sociali, ottenuto in sede CNEL, che dimostra come il metodo del dialogo costruttivo produca esiti concreti», aggiunge Fumarola.

«Il passo successivo è lavorare sulle schede contratto per evidenziare la qualità dei CCNL. È infatti necessario distinguere i contratti che, pur radicati nel sistema delle relazioni industriali, presentano elementi di dumping salariale e normativo, da quelli che garantiscono tutele adeguate, come evidenziato dal lavoro del CNEL nel settore del terziario.

Inoltre, CGIL, CISL, UIL e le principali associazioni datoriali — Confindustria, Confcommercio, Confapi, Alleanza delle Cooperative, Confartigianato e CNA — hanno già avviato tavoli di confronto per l’aggiornamento e l’implementazione delle regole di misurazione della rappresentanza per via pattizia.

La strada maestra per contrastare il dumping contrattuale resta quella del riconoscimento degli accordi interconfederali e non l’invasione della legge sulle materie lavoristiche», conclude Fumarola.