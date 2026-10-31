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Scuola. Fumarola: «Netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di taglio degli organici della scuola. Il Governo apra subito un confronto con il sindacato»

31 Ottobre 2026 | In Evidenza

Scuola. Fumarola: «Netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di taglio degli organici della scuola. Il Governo apra subito un confronto con il sindacato»

31 Ottobre 2026 | In Evidenza

«La CISL esprime una netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di taglio degli organici della scuola e ne chiede il ritiro. Di fronte al disagio delle nuove generazioni, alle povertà educative e alle crescenti difficoltà del lavoro scolastico, servono investimenti e personale, a partire da docenti e ATA e non certamente tagli». E’ quanto sottolinea la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, in una nota.

«L’istruzione è una priorità strategica per il Paese: ridurne le risorse significa indebolire i diritti dei giovani, la coesione sociale e le prospettive di sviluppo. Il Governo apra subito un confronto. La disponibilità della CISL al dialogo richiede risposte concrete: se i tagli saranno confermati, sosterremo tutte le necessarie iniziative di mobilitazione della categoria», aggiunge la leader Cisl.

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