Lavoro. 76 anni fa nasceva la Cisl. Un sindacato libero, solidale, partecipativo, radicato nelle comunità e nei luoghi di lavoro

«76 anni fa nasceva la CISL. 76 anni di contrattazione, di tutele, di voce data ai lavoratori e pensionati. Un sindacato libero, solidale, partecipativo, radicato nelle comunità e nei luoghi di lavoro». E’ quanto sottolinea oggi la Cisl sui propri profili social ricordando la fondazione della Confederazione di Via Po avvenuta il 30 aprile del 1950 a Roma al Teatro Adriano alla vigilia del Primo maggio, festa del lavoro.
«Un anniversario che celebriamo guardando avanti: ai nuovi bisogni delle famiglie, alle nuove sfide del lavoro, dell’intelligenza artificiale, della contrattazione del futuro. I valori di sempre, nuovi traguardi», aggiunge la Cisl sulla ricorrenza.