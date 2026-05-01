Primo Maggio a Marghera: tra bandiere e impegno per il futuro (photogallery)

Al via la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl, Uil per il Primo Maggio, che quest’anno celebrano a Marghera (Ve) la Festa del lavoro sotto lo slogan “Lavoro dignitoso. Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. In Piazza Mercato, tra i colori e i suoni dei partecipanti, la leader della Cisl Daniela Fumarola ha incontrato i militanti per l’apertura della giornata.

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Gli interventi dei Delegati Cisl : Alessandra Cattonar – Rsu Felsa Cisl, lavoratrice somministrata Adecco, impiegata presso la Bauli di Castel d’Azzano (Verona); Nunzio Molaro – delegato Rsu Fim Cisl dello stabilimento Fincantieri di Porto Marghera; Emilio Sbarzagli – Segretario Generale Fnp Cisl Firenze Prato

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La segretaria del Pd Elly Schlein e Nicola Fratoianni di Avs sono arrivati in piazza a Marghera.“E’ un primo maggio importantissimo qui a Marghera, con i sindacati uniti. -ha detto Schlein- Una piazza unitaria importante per difendere la dignità del lavoro che è ancora troppo povero e precario in una Repubblica che è fondata sul lavoro e non sulla cassa integrazione o sul lavoro povero e precario che colpisce soprattutto i giovani”. Dopo aver salutato i segretari generali di Cgil Cisl Uil, un giro in piazza, augurando “un buon Primo maggio” a tutti i lavoratori.

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L’intervento della segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola. “I dati parlano chiaro: in alcuni settori ci sono contratti che pagano fino a 6 mila euro l’anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil. Non è pluralismo. È sfruttamento. ll lavoro non è merce. Non può essere sostituito da un algoritmo. Il lavoro è dignità. Come ha detto il presidente Mattarella è il fondamento della Repubblica, e va ricomposto contro disuguaglianze e precarietà. Ancora ieri il capo dello Stato lo ha affermato come meglio non si potrebbe, salutando il sindacato come fondamentale presidio di democrazia”, evidenzia Fumarola dicendo “grazie presidente”

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I Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Maurizio Landini, Daniela Fumarola e PierPaolo Bombardieri

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Alcuni scatti delle manifestazioni del Primo Maggio nei territori: ad Asti, dove è intervenuto il Segretario Confederale Sauro Rossi; a La Spezia, dove è intervenuto il Segretario Confederale Giorgio Graziani; a Cerignola (Fg) dove è interventuo il Segretario Mattia Pirulli