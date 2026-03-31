«Governare il cambiamento con un accordo tra governo e fronte sociale riformatore». Intervento di Daniela Fumarola su “Il Foglio”

(…) «Dobbiamo scongiurare una lunga campagna elettorale gridata, fatta di reciproche delegittimazioni. Al contrario, serve ritrovare un terreno di concordia su obiettivi imprescindibili e condivisi: salari e crescita, investimenti e competitività, sanità e welfare».

(…) «Va evitata ogni deriva demagogica: no a scorciatoie come salari minimi fissati per legge. Serve, in sintesi, un accordo tra governo e fronte sociale riformatore per evitare che il cambiamento venga lasciato al solo peso delle lobby o alla contrapposizione ideologica. Bisogna governarlo con responsabilità e visione».