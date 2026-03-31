Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Attualità
  6. /
  7. «Governare il cambiamento con...

«Governare il cambiamento con un accordo tra governo e fronte sociale riformatore». Intervento di Daniela Fumarola su “Il Foglio”

31 Marzo 2026 | Attualità

«Governare il cambiamento con un accordo tra governo e fronte sociale riformatore». Intervento di Daniela Fumarola su “Il Foglio”

31 Marzo 2026 | Attualità

Intervento Fumarola Il Foglio

(…) «Dobbiamo scongiurare una lunga campagna elettorale gridata, fatta di reciproche delegittimazioni. Al contrario, serve ritrovare un terreno di concordia su obiettivi imprescindibili e condivisi: salari e crescita, investimenti e competitività, sanità e welfare».

(…) «Va evitata ogni deriva demagogica: no a scorciatoie come salari minimi fissati per legge. Serve, in sintesi, un accordo tra governo e fronte sociale riformatore per evitare che il cambiamento venga lasciato al solo peso delle lobby o alla contrapposizione ideologica. Bisogna governarlo con responsabilità e visione».

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA

Prezzi. Fumarola: «Le parole del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, fotografano una situazione grave. Servono scelte organiche e strutturali, attraverso un patto sociale tra governo e parti sociali responsabili»

Prezzi. Fumarola: «Le parole del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, fotografano una situazione grave. Servono scelte organiche e strutturali, attraverso un patto sociale tra governo e parti sociali responsabili»

31 Mar 2026

«Le parole del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, fotografano una situazione grave, che richiede soluzioni di sistema». È quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola. «L'impatto sui prezzi, il potere d’acquisto e la crescita...