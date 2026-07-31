Ceuta. Cisl: «Immigrazione questione nevralgica per il futuro dell’Europa. Serve una strategia condivisa fondata sul dialogo tra l’Unione europea, Paesi di origine e di transito»

«Le immagini che arrivano da Ceuta colpiscono profondamente e ricordano che il tema dell’immigrazione è una delle questioni nevralgiche per il futuro dell’Europa, strettamente legata al suo sviluppo economico, sociale e demografico.

Una sfida di tale portata non può essere affrontata con soluzioni emergenziali o con approcci ideologici, ma richiede una strategia condivisa fondata sul dialogo istituzionale e civile tra l’Unione europea, Paesi di origine e di transito». E’ quanto sottolinea la Cisl in una nota sulla situazione nell’enclave spagnola in Marocco.

«Serve irrobustire canali di migrazione legali e governati, a partire da quelli legati al mondo del lavoro, per accompagnare un processo di trasformazione che non può essere fermato ma gestito nella responsabilità. Lavoro e formazione rappresentano la prima grande infrastruttura della legalità e dell’integrazione. Per questo devono essere posti al centro di nuove e partecipate politiche migratorie capaci di coniugare sviluppo, sicurezza e diritti, salvaguardando la vita e la dignità di ogni persona», conclude la Confederazione di via Po.