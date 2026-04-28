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Lavoro. Fumarola stasera a ’10 minuti’

28 Aprile 2026 | Comunicati stampa

Lavoro. Fumarola stasera a ’10 minuti’

28 Aprile 2026 | Comunicati stampa

La Segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, oggi, martedì 28 aprile, alle 19.30 sarà ospite della trasmissione ’10 minuti’  condotta da Nicola Porro, in onda su Rete4.
 

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