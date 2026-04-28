Lavoro. Fumarola stasera a ’10 minuti’

La Segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, oggi, martedì 28 aprile, alle 19.30 sarà ospite della trasmissione ’10 minuti’ condotta da Nicola Porro, in onda su Rete4.
25 Aprile. Fumarola alla manifestazione a Milano: «L’antifascismo è un presidio vivo. Libertà e democrazie non sono scontate»
«Ottantuno anni fa l’Italia tornava libera perché ci furono donne e uomini che, come Nino, ebbero il coraggio e la moralità di scegliere. Erano ragazze e ragazzi, operai e contadini, impiegati e insegnanti, religiosi e militari, intellettuali e persone comuni. Erano...