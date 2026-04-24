Europa. Fumarola: «Il Patto di stabilità va cambiato: oggi frena crescita e coesione. Dobbiamo dare centralità alla persona e al protagonismo del lavoro»

«Dobbiamo dare centralità alla persona e al protagonismo del lavoro. La legge sulla partecipazione, ispirata all’art. 46 della Costituzione, indica la strada: più democrazia economica nelle aziende, più cittadinanza attiva. È questo il modello che la Cisl vuole rafforzare».

In occasione a Roma della Convention a 50 anni dalla nascita del PPE, la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola oggi ha richiamato l’Europa a una responsabilità fondata sui suoi valori originari.

«Serve un’Europa diversa, meno burocratica e più vicina a lavoratori e imprese. Il Patto di stabilità va cambiato: oggi frena crescita e coesione. Priorità ad una difesa comune, investimenti in innovazione e formazione, nuove tutele e rilancio delle competenze. È la via di un Patto che dobbiamo realizzare anche in Italia. Così si crea lavoro di qualità, stabile, dignitoso, ben retribuito, e si genera crescita e produttività» ha aggiunto la leader della Cisl.