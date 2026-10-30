Lavoro. Sabato 7 novembre a Genova la prima tappa della mobilitazione su manovra e patto sociale

Parte da Genova la grande campagna di mobilitazione nazionale promossa dalla Cisl, “Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo”. Un’iniziativa che punta a rilanciare il confronto tra istituzioni, forze sociali e mondo produttivo per costruire una nuova stagione di crescita, coesione e sviluppo del Paese, fondata sulla qualità del lavoro e sulla valorizzazione delle persone.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 7 novembre, a partire dalle ore 9:30, presso il Palasport del capoluogo ligure, in Piazzale John Fitzgerald Kennedy.

Genova e’ il primo porto d’ingresso delle merci nel Paese, ed e’ anche la città dove era nato Giulio Pastore , fondatore della Cisl.

Alla manifestazione sono attesi migliaia di lavoratori, pensionati, delegati e quadri sindacali provenienti dalle dieci regioni del Nord Italia: Alto Adige, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino, Valle d’Aosta e Veneto.

Al centro della mobilitazione le richieste di modifica alla manovra di Bilancio e le undici priorità, con oltre 120 proposte, contenute nel Libro Verde della Cisl: dalle politiche attive per il lavoro ai salari, dal fisco alle pensioni, dalla sanità al welfare, passando per partecipazione e formazione, giovani e politiche abitative, scuola e università, infrastrutture e investimenti produttivi.

L’obiettivo è promuovere un percorso condiviso di riforme che rafforzi il potere d’acquisto, migliori la qualità dell’occupazione e consolidi la tenuta del sistema sociale, dando risposte concrete a lavoratori, pensionati, giovani, donne, famiglie.

I lavori si concluderanno in tarda mattinata con l’intervento della Segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

Dopo Genova, la mobilitazione proseguirà a Gioia Tauro il 28 novembre per le regioni del Sud e si concluderà a Roma, a metà dicembre, con una grande iniziativa nazionale.