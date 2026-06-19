Festa Cisl Piemonte, Fumarola: «Serve una strategia che tenga insieme crescita, lavoro, innovazione e coesione sociale»

«La sfida è oggi costruire uno sviluppo capace di produrre crescita economica, qualità del lavoro, coesione sociale e nuove opportunità. Per troppo tempo il nostro Paese ha affrontato i problemi in maniera separata. Il risultato è stato un accumulo di ritardi che oggi pesano sulla capacità competitiva dell’Italia e sulla fiducia di lavoratori e famiglie».

Con queste parole la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, ha concluso oggi a Torino la Festa della CISL Piemonte, richiamando la necessità di una visione complessiva per governare le grandi trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche in atto.

«Le enormi trasformazioni che abbiamo davanti richiedono una strategia che tenga insieme tutti i fattori che determinano la forza di una comunità», ha sottolineato Fumarola, indicando nell’Europa uno dei principali terreni sui quali si gioca la competitività futura.

«L’Europa deve compiere un salto di qualità. Le indicazioni contenute nel Rapporto Draghi descrivono una realtà che non possiamo ignorare. Stati Uniti e Cina stanno investendo quantità enormi di risorse in innovazione, ricerca, tecnologie avanzate, intelligenza artificiale, energia e sicurezza industriale. Se non rafforza la propria capacità di azione comune, l’Europa finirà come il vaso di coccio tra i vasi di ferro delle grandi potenze».

Per la leader della CISL sono necessari investimenti comuni europei per sostenere le transizioni e rafforzare la politica industriale continentale. «Servono almeno 800 miliardi di euro l’anno per affrontare adeguatamente le transizioni gemelle, sostenere una nuova politica industriale europea, nuovi sbocchi commerciali, strumenti finanziari condivisi, investimenti comuni nell’intelligenza artificiale, nella digitalizzazione, nella difesa comune, nelle infrastrutture strategiche e, soprattutto, nella formazione».

Ampio spazio anche al tema energetico. «Ogni aumento dei costi energetici si traduce immediatamente in una riduzione del potere d’acquisto di salari e pensioni. Si scarica sui prezzi, condiziona gli investimenti e riduce la capacità di crescita. Ogni dipendenza ci rende deboli e accondiscendenti verso qualcuno».

Da qui la richiesta di una strategia fondata su autonomia e sicurezza energetica. «È necessario affrontare il tema con pragmatismo e lungimiranza, puntando ad un’autonomia che non ammette genuflessioni allo Zar Putin. Sarebbe una disfatta morale, ma anche una devastante scelta economica. L’obiettivo deve essere costruire un sistema energetico sicuro, sostenibile e competitivo. Perché senza energia accessibile non esiste politica industriale credibile».

Nel suo intervento Fumarola ha affrontato anche il tema dell’intelligenza artificiale, definendola «probabilmente il più grande cambiamento organizzativo e produttivo degli ultimi decenni».

«Non riguarda soltanto l’introduzione di nuovi strumenti: sta modificando il modo in cui si produce, si apprende, si comunica e si prendono decisioni. Per questa ragione sarebbe sbagliato affrontarla come una questione esclusivamente tecnica. Dietro gli algoritmi si determinano opportunità e rischi che avranno effetti diretti sul lavoro».

Richiamando il principio della centralità della persona nei processi di innovazione, la segretaria generale della CISL ha aggiunto: «La partecipazione è l’unica leva capace di sollevare il lavoratore dal rischio di subalternità».

In conclusione, Fumarola ha rilanciato la proposta della CISL per un «Patto della Responsabilità e della Coesione».

«Pensiamo a una sede stabile di corresponsabilità tra Governo, parti sociali e sistema produttivo. Un luogo capace di affrontare con rapidità le grandi priorità nazionali. Un metodo fondato sul confronto e sulla condivisione degli obiettivi. Una nuova concertazione che non produca rinvii ma decisioni, che non distribuisca veti ma responsabilità».