Formazione. Concluso seminario Cisl e Cisl Scuola: “La programmazione territoriale delle politiche dell’istruzione”

Si è concluso ieri a Roma il seminario organizzato dalla Cisl e dalla Cisl Scuola, alla presenza del Segretario confederale Sauro Rossi e della Segretaria generale della categoria Ivana Barbacci, che ha coinvolto i rispettivi responsabili regionali che si occupano di istruzione e formazione.

Il focus delle due giornate di lavori si è centrato su come dare l’avvio nei territori ad un percorso comune per rafforzare le sinergie interne e orientare le politiche dell’istruzione e della formazione, partendo dalla condivisione di elementi di conoscenza di norme, processi e contesti.

In particolare sono stati approfonditi i temi degli impatti delle tendenze demografiche e delle riforme e degli investimenti del PNRR sulle politiche dell’istruzione, dando particolare rilievo a: dimensionamento scolastico, orientamento, qualità dell’offerta, abbattimento dei divari territoriali, riduzione della dispersione scolastica, attrattività dell’istruzione e formazione professionale.

Hanno offerto il loro competente e qualificato contributo ai lavori la prof.ssa Maria Rita Testa (Luiss); la dott.ssa Simona Montesarchio (MIM); il dott. Stefano Mastrovincenzo (IAL); il dott. Raffaele Vitale (Cisl Scuola).

Nello spazio laboratoriale si è provato a dare forma a questa modalità di azione condivisa, che si vorrebbe diventasse una pratica diffusa, in modo da qualificare ulteriormente l’azione della Cisl nei territori, attraverso le leve fondamentali della contrattazione e della partecipazione.