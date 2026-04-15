Riconoscimenti. A Fumarola il Premio Nazionale “Eccellenze del Made in Italy”

La Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha ricevuto oggi, a Roma, il Premio Nazionale “Eccellenze del Made in Italy”, nel corso dell’evento “Sport, Cultura, Terzo Settore, Sicurezza e Innovazione al servizio dei valori e delle nuove generazioni”, organizzato nell’ambito della Giornata del Made in Italy.

Il riconoscimento, conferitole dal Presidente di Unicef Italia Nicola Graziano, ha una motivazione che qualifica l’impegno della Cisl nel suo complesso: “Il riconoscersi in una comunità capace di ascolto, di valorizzare competenze, solidarietà e merito, sostenendo il talento ed il miglioramento del percorso collettivo”.

Nel ringraziare, Fumarola ha dedicato il premio alle donne e agli uomini della Cisl, confermando l’impegno a lavorare per assicurare alle nuove generazioni un futuro di inclusione e valorizzazione della persona, quale vera “eccellenza del Paese”.