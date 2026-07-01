Inail. Pirulli: «Bene le priorità del Civ, ora stop agli avanzi e si utilizzino i 47 miliardi accantonati»

«Il rapporto di fine consiliatura del Civ dell’Inail conferma quanto la CISL, anche all’interno dello stesso CIV, sostiene da tempo: non è più rinviabile un utilizzo pieno ed efficace delle risorse dell’Istituto, al netto delle riserves necessarie, evitando che continuino a generarsi avanzi di amministrazione mentre il Paese continua a pagare un prezzo altissimo in termini di infortuni e malattie professionali».

Lo dichiara il segretario confederale della CISL, Mattia Pirulli, commentando l’approvazione del conto consuntivo 2025.

«L’avanzo di 1,7 miliardi e, soprattutto, i 47,5 miliardi di disponibilità liquide rappresentano un patrimonio che deve essere finalmente messo al servizio della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Da anni la CISL chiede di superare i vincoli che impediscono all’Inail di utilizzare pienamente queste risorse per le proprie finalità istituzionali.»

«È necessario avviare una stagione straordinaria di investimenti destinando una parte delle risorse accantonate al rafforzamento delle attività ispettive, del personale ad esse destinate, al potenziamento delle banche dati e delle tecnologie dell’Inail, allo sviluppo di sistemi avanzati di analisi e prevenzione dei rischi, al finanziamento della diffusione dei dispositivi di protezione individuale più innovativi, alla realizzazione di un grande piano nazionale di formazione continua rivolto a lavoratori e imprese e all’introduzione strutturale della cultura della salute e della sicurezza nelle scuole.»

«La prevenzione non può essere considerata un costo ma il più importante investimento sociale e produttivo. Ogni euro impiegato per prevenire gli infortuni significa salvare vite umane, ridurre i costi sociali e migliorare la competitività del nostro sistema produttivo. È il momento che Governo e Parlamento raccolgano questa sfida, aprendo un confronto con le parti sociali per trasformare le ingenti risorse dell’Inail in interventi concreti per rendere il lavoro all’insegna del rispetto della salute e della sicurezza di chi opera» conclude Pirulli.