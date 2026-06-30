Salute e Sicurezza sul lavoro. Pirulli: «Bene i passi avanti, ma ora serve un confronto stabile con le parti sociali e una prevenzione sempre più partecipata»

«I risultati raggiunti negli ultimi mesi sul fronte della salute e sicurezza sul lavoro sono importanti e vanno riconosciuti. Gli interventi normativi adottati rafforzano le tutele, introducono strumenti innovativi di prevenzione e affrontano anche rischi emergenti, come dimostrano le misure sulla tracciabilità dei mancati infortuni. È un percorso positivo che deve proseguire».

E’ quanto sottolinea il segretario confederale della Cisl Mattia Pirulli commentando l’informativa alla Camera sugli infortuni del Ministro del lavoro, Calderone.

«Per rendere ancora più efficace questo percorso è però indispensabile rafforzare in modo stabile il confronto con le parti sociali. Molti dei provvedimenti sono stati definiti attraverso iniziative unilaterali, mentre la prevenzione produce i risultati migliori quando nasce da un lavoro condiviso. Lo dimostra l’esperienza della patente a crediti, dove la collaborazione tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e parti sociali ha consentito di costruire strumenti concreti e largamente condivisi», afferma Pirulli.

«Occorre rilanciare il ruolo della Commissione consultiva permanente e attivare tutti i tavoli previsti dalla normativa, dalle modalità di analisi dei mancati infortuni alle regole sui controlli relativi ad alcol e sostanze stupefacenti, valorizzando il contributo delle organizzazioni sindacali anche per prevenire il tema degli infortuni in itinere», aggiunge ancora Pirulli.

«Anche sul tema delle emergenze climatiche è necessario ampliare lo sguardo. Le misure adottate per i settori maggiormente esposti rappresentano un passo avanti, ma lo stress termico interessa un numero crescente di lavoratrici e lavoratori che operano in attività nelle quali non è possibile sospendere o rinviare le prestazioni. Servono quindi soluzioni organizzative e preventive che garantiscano tutele effettive in tutti i comparti, senza lasciare indietro lavoratori ancora oggi scoperti.

La salute e sicurezza si costruisce ogni giorno con responsabilità condivisa, partecipazione e prevenzione. A partire da una cultura ed una consapevolezza forte sui temi della salute e sicurezza che deve partire sempre più dalle scuole, luogo privilegiato dove si formano i futuri lavoratori ed imprenditori. È su questa strada che la CISL continuerà a lavorare con spirito propositivo e nell’interesse dei lavoratori e del Paese».