Salari. Pirulli: «Su trasparenza salariale bene il recepimento della direttiva nei tempi, ora rafforzare gli strumenti per ridurre i divari»

«La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di recepimento della Direttiva UE sulla trasparenza salariale rappresenta un passaggio importante per rafforzare gli strumenti a favore della parità retributiva tra donne e uomini». È quanto sottolinea il segretario confederale della Cisl Mattia Pirulli.

«Il provvedimento introduce elementi utili di trasparenza e può contribuire a far emergere alcune disparità ancora presenti nel mercato del lavoro, in particolare quelle generazionali, molto rilevanti nel nostro Paese.

Occorre tuttavia considerare che una parte significativa del divario retributivo di genere nasce prima e fuori dal luogo di lavoro, soprattutto per gli squilibri nei carichi di cura, che limitano l’accesso delle donne a componenti salariali variabili come straordinari, turni, reperibilità e incarichi aggiuntivi, quando non le orientano verso il part-time per necessità.

Da questo punto di vista, la scelta di definire il livello retributivo come insieme degli elementi continuativi e fissi, escludendo quelli variabili, rischia di non intercettare alcune discriminazioni indirette, meno evidenti ma decisive nella formazione dei divari salariali» aggiunge Pirulli.

«È positiva la presunzione di conformità per i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, utile a contrastare il dumping contrattuale e a incentivare l’applicazione dei contratti di maggiore qualità. Sarebbe però opportuno richiamare questo principio con maggiore coerenza in tutto il provvedimento, superando il generico riferimento al “contratto applicato”.

Resta inoltre da approfondire il rinvio al 2031 degli obblighi informativi per le aziende tra 100 e 149 dipendenti. Un’applicazione più tempestiva e l’estensione della soglia a 50 dipendenti, in coerenza con il Rapporto biennale sulla situazione del personale, avrebbero rafforzato l’efficacia della misura», aggiunge il segretario confederale della Cisl.

«Il decreto rappresenta dunque un passo avanti, ma per incidere davvero sui divari di genere sarà necessario proseguire il confronto e rafforzarne gli strumenti attuativi, collegando la trasparenza salariale a politiche più ampie su conciliazione, condivisione dei carichi di cura e qualità del lavoro», conclude Mattia Pirulli.