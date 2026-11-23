«Nel terziario di mercato, tra commercio, turismo e servizi, lavorano 9,6 milioni di persone, più della metà degli addetti delle imprese italiane. Eppure proprio in questi settori il lavoro rischia di valere meno». Lo ha sottolineato la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, concludendo oggi a Firenze, all’Auditorium del Palazzo dei Congressi, l’Assemblea dei Mille della Fisascat Cisl.

Al centro dell’iniziativa il lavoro domenicale e festivo, il part-time involontario, la stagionalità nel turismo e il lavoro domestico e di cura, questioni che chiamano in causa la qualità dell’occupazione e la necessità di rafforzare le tutele. «Più di una lavoratrice su dieci ha un part-time che non ha scelto, il triplo degli uomini. La domenica lavorano 4,2 milioni di persone e negli alberghi e nei ristoranti sono due addetti su tre. Chi fa la stagione resta ogni anno per mesi senza lavoro, con un reddito che si assottiglia. Un lavoro così può dare uno stipendio, ma non permette di progettare una vita» ha denunciato la numero uno Cisl.

Fumarola ha richiamato anche l’emergenza salariale e il ritardo nei rinnovi contrattuali, che coinvolge in modo particolare il settore dei servizi. «Dei lavoratori privati in attesa di rinnovo, più di tre su quattro stanno nei servizi. Nelle farmacie private il contratto è scaduto da oltre due anni, mentre nella cooperazione sociale 437 mila persone aspettano il rinnovo da gennaio. A marzo scade il contratto del terziario, il più grande del Paese, che riguarda tre milioni di persone. Non deve accadere di nuovo che il rinnovo arrivi con anni di ritardo».

Da qui il valore dell’accordo quadro sottoscritto il 12 novembre da Cgil, Cisl, Uil e tredici associazioni d’impresa su rappresentanza, contratti e salari. «Il salario giusto lo garantisce il contratto firmato da chi rappresenta davvero lavoratori e imprese. Dentro c’è quello che una tariffa oraria non potrà mai dare: tredicesima e quattordicesima, sanità integrativa, previdenza complementare e tutele. Gli sgravi fiscali e contributivi andranno soltanto alle imprese che applicano il contratto dalla prima all’ultima riga. Chi sceglie il ribasso resta senza incentivi».

La leader Cisl ha quindi rilanciato la corresponsabilità tra parti sociali come metodo da estendere anche al confronto con le istituzioni. «Il 12 novembre sindacati e imprese hanno dimostrato che ci si può fare carico insieme di un problema del Paese, restando ciascuno al proprio posto. Si chiama corresponsabilità: questa è la strada che indichiamo alla politica e alle istituzioni».

«Chi ha applaudito l’intesa, da destra e da sinistra, ora sia conseguente: apra con le parti sociali un tavolo permanente su obiettivi, risorse e tempi, con la verifica dei risultati. Si comincia da una politica dei redditi che difenda il potere d’acquisto di salari e pensioni. Il traguardo è un Patto di legislatura che valga chiunque governi» ha concluso la leader Cisl.