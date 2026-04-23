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Pubblico impiego. Fumarola domani al Convegno sulla riforma della Polizia Locale

23 Aprile 2026 | Comunicati stampa

Pubblico impiego. Fumarola domani al Convegno sulla riforma della Polizia Locale

23 Aprile 2026 | Comunicati stampa

Domani 24 aprile la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, concluderà a Roma il Convegno della Fp Cisl nazionale a “40 anni dalla LEGGE QUADRO. Per la riforma della Polizia Locale nel sistema di sicurezza integrato”.

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