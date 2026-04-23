Pubblico impiego. Fumarola domani al Convegno sulla riforma della Polizia Locale

Domani 24 aprile la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, concluderà a Roma il Convegno della Fp Cisl nazionale a “40 anni dalla LEGGE QUADRO. Per la riforma della Polizia Locale nel sistema di sicurezza integrato”.
Dfp. Fumarola: «Urgente unire le forze per costruire insieme una strategia di rilancio che concentri le risorse su interventi condivisi»
«Il quadro macroeconomico illustrato oggi in conferenza stampa dal ministro Giorgetti e cristallizzato nel nuovo Dfp purtroppo conferma quello che era ampiamente prevedibile: una condizione di generale peggioramento, generata prevalentemente dalla crisi...