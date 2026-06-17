Ruini. Fumarola: «Ha segnato profondamente la vita della Chiesa e del Paese»

«Con la scomparsa del Cardinale Camillo Ruini, l’Italia perde una figura che ha segnato profondamente la vita della Chiesa e del Paese. Teologo, pastore, presidente della CEI per sedici anni, ha accompagnato passaggi cruciali della nostra storia con autorevolezza, rigore e forte senso delle responsabilità. Alla sua famiglia e alla comunità ecclesiale la vicinanza della CISL.» È quanto ha dichiarato la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola, esprimendo il cordoglio della Confederazione per la scomparsa del Cardinale.

Nato a Sassuolo nel 1931, Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa cattolica italiana del dopoguerra. Cardinale dal 1991 per volontà di Giovanni Paolo II, ha guidato la Conferenza Episcopale Italiana per sedici anni e la Diocesi di Roma come Vicario del Papa fino al 2008. Si è spento ieri a Roma, a 95 anni.