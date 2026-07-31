Svimez. Fumarola: «Il Sud cresce ancora anche grazie al PNRR. Ora serve un Patto per rendere strutturale lo sviluppo»

«L’aggiornamento delle previsioni della SVIMEZ conferma che il Mezzogiorno continua a crescere più del Centro-Nord anche nel 2026 (+0,8% contro +0,7%). È la dimostrazione che il PNRR, insieme alla politica di coesione, ha consentito al Sud di esprimere una parte importante delle proprie potenzialità economiche, contribuendo alla crescita dell’intero Paese. Un risultato che conferma quanto gli investimenti pubblici rappresentino una leva decisiva per ridurre i divari territoriali e rafforzare la competitività nazionale».

È quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl. Daniela Fumarola. «Le previsioni per il 2027, con il rallentamento della crescita legato al progressivo esaurirsi della spinta del PNRR e alla debolezza dei consumi, ci dicono però che non possiamo interrompere questo percorso. Occorre consolidare l’eredità positiva del Piano, rafforzando gli investimenti e dando continuità alle politiche di sviluppo attraverso una piena integrazione tra politica di coesione, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e ZES Unica, che va rifinanziata già con la prossima legge di bilancio», aggiunge la leader Cisl.



«L’Italia ha bisogno di un grande Patto sociale per lo sviluppo e l’innovazione che coinvolga Governo e parti sociali e punti su investimenti, produttività, formazione, buona occupazione e capacità amministrativa. Solo così potremo trasformare la crescita ancora fragile di oggi in uno sviluppo stabile e duraturo, valorizzando gli ampi spazi di crescita che il Mezzogiorno può ancora esprimere e rafforzando la competitività dell’intero Paese», conclude Fumarola.