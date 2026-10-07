Sanità. Fumarola: «L’accordo per il Ccnl Area Sanità 2025/2027 rimette al centro la professionalità e le responsabilità della dirigenza medica»

La CISL e la CISL Medici esprimono grande soddisfazione per la sottoscrizione avvenuta in data odierna all’ A.R.a.N. dell’ipotesi di accordo del CCNL dell’Area Sanità relativa al triennio 2025/2027, a pochi mesi dalla firma definitiva del precedente contratto (2022/2024) .

«E’ la prima volta che questo accade e per noi rappresenta un passaggio fondamentale perché oltre che riconoscere agli oltre 138.000 dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie incrementi economici ed arretrati, prosegue nel percorso già avviato di aggiornamento delle condizioni di lavoro e dell’organizzazione dei servizi», sottolinea la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola.

«Diverse sono le novità introdotte a partire dalla rimodulazione e valorizzazione dei percorsi professionali, all’introduzione del welfare aziendale, a novità su indennità di ferie, turni di guardia,straordinario, al rafforzamento delle relazioni sindacali anche con riferimento all’introduzione dell’IA» aggiunge la leader Cisl.

«Il nuovo contratto interviene anche sulla valorizzazione economica degli incarichi e sull’attrattività del sistema con particolare attenzione alle giovani generazioni impiegate.

Per la CISL la firma dell’ipotesi di contratto rappresenta un passaggio significativo per il riconoscimento professionale e delle responsabilità della Dirigenza sanitaria, che continua a garantire quotidianamente il funzionamento del SSN in un contesto caratterizzato da carenze di personale, aumento dei carichi di lavoro e crescente complessità del sistema» sottolinea ancora Fumarola.

«L’auspicio è che si concluda presto e bene l’iter di certificazione per poter addivenire rapidamente alla firma definitiva rendendo così possibile l’applicazione delle nuove disposizioni contrattuali in tutte le Aziende, nella consapevolezza che il riconoscimento e la valorizzazione del nostro SSN e dei lavoratori che vi operano rappresentano una garanzia di servizi efficienti e di qualità per tutti i cittadini» conclude la Segretaria generale della Cisl.